دورتموند ينوي تمديد عقد الياباني كاغاوا

أكد ميشيل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن لاعب الفريق الياباني شينجي كاغاوا سيحصل على عرض جديد لتجديد تعاقده.



وقدم اللاعب الياباني (28 عاماً) أداء قويا هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني لبروسيا دورتموند، توماس توخيل. ومن المقرر أن يبدأ بروسيا دورتموند مفاوضاته على الفور مع كاغاوا لتجديد تعاقده ، الذي ينتهي في العام المقبل.



وقال زورك في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: ستكون هناك مفاوضات معه ومع وكيل أعماله، سنرى في أي اتجاه ستسير هذه المفاوضات.



وأضاف: لقد شاهدنا كيف لعب بشكل جيد، شينجي تحول بشكل كبير وبات يقدم أداء قويا تحت الضغط.



وسجل كاغاوا، الذي عاد إلى صفوف بروسيا دورتموند قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدفين وصنع أربعة أخرين في أخر تسع مباريات لعبها مع الفريق الألماني.