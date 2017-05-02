ستروتمان.. حاول التمثيل في الديربي فتمت معاقبته

أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي إيقاف كيفن ستروتمان لاعب وسط روما لمباراتين بسبب ادعاء السقوط في خسارة فريقه 3-1 أمام لاتسيو في قمة العاصمة.



واحتسب الحكم دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب الهولندي البالغ عمره 27 عاما داخل منطقة الجزاء لكنه عوقب بأثر رجعي بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب لاتسيو لم يلمسه.



وقالت رابطة الدوري الايطالي في بيان بموقعها على الانترنت: بعد أن مرر الكرة جانبيا بقدمه سقط ستروتمان بشكل غير طبيعي على الأرض...



وسيغيب ستروتمان عن مباراتين مهمتين لروما ضد ميلان صاحب المركز السادس يوم الأحد المقبل ثم أمام يوفنتوس المتصدر في 14 مايو.



ويحتل روما المركز الثاني في الترتيب بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس لكنه يتقدم بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثالث.