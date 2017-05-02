نجاح عملية إبراهيموفيتش.. ورايولا يؤكد عودته

قال مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن النجم السويدي بحاجة إلى برنامج تعافي متكامل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.



وخضع إبراهيموفيتش (35 عاماً) للجراحة في الولايات المتحدة إثر إصابته بتمزق في أربطة الركبة في أبريل الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رايولا أصدر بيانا أكد فيه أنه ليس هناك ما يمنع مواصلة المهاجم السويدي إبراهيموفيتش مسيرته الاحترافية كلاعب في الموسم المقبل.



ولم يوقع إبراهيموفيتش ، الذي سجل هذا الموسم 28 هدفا ، عقدا جديدا مع مانشستر يونايتد حتى الآن ، علما بأنه انضم للفريق في الصيف الماضي بعقد يستمر لعام واحد فقط.