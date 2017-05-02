نوريتش الإنجليزي يبدأ حملة تصحيح بإبعاد 5 دوليين

أعلن نادي نوريتش سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الاستغناء عن خدمات سيباستيان باسونغ وجون رودي ضمن خمسة لاعبين دوليين.



والمدافع باسونغ (30 عاما) الذي خاض 15 مباراة دولية مع الكاميرون والحارس رودي الذي لعب لمنتخب انجلترا في 2012 بين سبعة لاعبين اجمالا انفصل عنهم نوريتش الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب.



ومن بين المغادرين أيضا لاعب وسط منتخب الكونجو الديمقراطية يوسف مولومبو والمدافع الاسكتلندي ستيفن ويتاكر والمهاجم صاحب 58 مباراة دولية كايل لافيرتي الذي سجل سبعة أهداف في حملة تأهل ايرلندا الشمالية الى بطولة أوروبا 2016.



ويعيد نوريتش هيكلة تشكيلته منذ الهبوط من الدوري الممتاز في 2016.