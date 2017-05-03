أياكس يضع قدماً في نهائي الدوري الأوروبي

بات أياكس على مشارف التأهل للمباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 -1 على ضيفه ليون الفرنسي في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية يوم الأربعاء.



وبادر النجم البوركيني بيرتراند تراوري بالتسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الهولندي بهدفين نظيفين.



وواصل أياكس فرض سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، حيث أضاف أمين يونس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، قبل أن يقلص ماثيو فالبوينا الفارق عقب تسجيله هدف ليون الوحيد في الدقيقة 66.



وحافظ تراوري على تألقه في المباراة، بعدما أحرز الهدف الرابع لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71.



ويكفي أياكس الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بفرنسا الأسبوع المقبل، لحجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما أصبح يتعين على ليون الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل، إذا أراد مواصلة مسيرته في المسابقة القارية.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد الانجليزي وسيلتا فيغو الأسباني.