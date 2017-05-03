العنصريون يهاجمون مونتاري.. والاتحاد الإيطالي يعاقبه

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم إيقاف سولي علي مونتاري لاعب وسط بيسكارا لمباراة واحدة عقب خروجه من الملعب في لقاء فريقه أمام كالياري بالدوري المحلي يوم الأحد الماضي لحصوله على إنذار بسبب اعتراضه على هتافات عنصرية من قبل الجماهير.



واضافت اللجنة انها لن تتخذ أي إجراء ضد كالياري بسبب تورط نحو 10 مشجعين في توجيه إهانات لمونتاري.

واضافت اللجنة ان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي كان هدفا لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر بينما استهدفت جماهير لاتسيو انطونيو روديغر مدافع روما.



وقال مونتاري لاعب وسط منتخب غانا انه تعرض لإهانات منذ بداية المباراة التي خسرها فريقه 1-صفر امام كالياري لكنه نال انذارا بسبب مطالبته لحكم المباراة بايقافها.



وأشهر الحكم دانييلي مينيلي البطاقة الصفراء لمونتاري ليترك اللاعب الغاني الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع اعتراضا على ما حدث، وقام بعدها الحكم بطرد مونتاري عقب خروج الاخير من الملعب قبل نهاية اللقاء.



وأكدت اللجنة ان مونتاري تعرض لايقاف تلقائي لمباراة واحدة مضيفة ان الانذار الثاني الذي حصل عليه جاء بسبب مغادرته أرض الملعب بدون إذن من الحكم.



ووصفت اللجنة الهتافات بانها مؤسفة الا انها اكدت انها جاءت من قطاع من الاستاد كان به نحو الفي متفرج وان حوالي 10 فقط تورطوا في الواقعة وهو ما ليس كافيا لتبرير فرض عقوبة على النادي وذلك وفقا لقواعد رابطة دوري الدرجة الأولى.



وأمرت اللجنة باغلاق قطاعات من ملعبي إنتر ولاتسيو لمباراة واحدة إذا ما تكررت نفس الواقعة خلال العام المقبل.