روما يؤكد اعتزال الملك توتي نهاية الموسم

أعلن رامون رودريجيز (مونتشي) المدير الرياضي الجديد لروما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن فرانشيسكو توتي صاحب الرقم القياسي في المشاركة مع نادي العاصمة على مر العصور سيعتزل لعب كرة القدم نهاية الموسم الجاري.

وانضم توتي (40 عاما) إلى روما منذ أن كان في 13 من عمره وشارك في أول مباراة مع الفريق في 1993. وقاد روما للفوز بالدوري في 2001 والتتويج بالكأس مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008. وينتهي عقده آخر الموسم.

وقال مونتشي، الذي أصبح مديرا رياضيا للنادي في أبريل الماضي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "هناك اتفاق مع النادي بأن هذا سيكون آخر عام وبعدها سيستمر مديرا. أريده بجواري لأنه جزء من النادي ويمكنه أن يوضح لي طبيعة الأمور في روما".

وتراجعت مشاركات توتي، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، مع روما بصورة كبيرة في آخر موسمين إذ لعب أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري. وكان من المتوقع أن يعتزل الموسم الماضي لكنه مدد عقده لعام واحد.

وشارك توتي بديلا في 15 مباراة هذا الموسم ولعب في الخسارة 3-1 أمام غريمه المحلي لاتسيو يوم الأحد الماضي، ليبتعد روما بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس المتصدر قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وسجل هدفه 307 مع روما في مباراة بكأس إيطاليا أمام تشيزينا في أول فبراير الماضي.