زيدان: سعداء.. لكننا لم نحقق شيئا بعد

لم يتماد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الانغماس في نشوة الانتصار الساحق على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، محذرا لاعبيه من أن مشوارهم لا يزال طويلا للفوز بالألقاب هذا الموسم.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة أمس: "يمكن لنا أن نسعد ونفرح ولكن لا يزال أمامنا الكثير في دوري الأبطال، لم نفز بشيء بعد ولا أعتقد أننا سننغمس في النشوة".

وأضاف: "لقد قدمنا مباراة كبيرة لأنه ليس من السهل على الإطلاق تسجيل ثلاثة أهداف، يحق لنا أن نسعد كثيرا بالمباراة وبالأهداف الثلاثة وقبل كل شيء بنجاحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا على ملعبنا، لا أعرف إذا كانت هذه هي المباراة الأفضل لنا، ولكنها كانت مباراة كبيرة".

ويرى المدرب الفرنسي أن على لاعبيه أن يلتزموا بأعلى درجات الحيطة والحذر من أجل حسم التأهل، واستطرد قائلا: "لدينا مباراة عودة، تعاملنا بشكل جيد مع لقاء اليوم، استعددنا له جيدا لأننا كنا ندرك قوة المنافس، نعرف أن لدينا مباراة أخرى ويجب أن نعمل من أجلها لأننا سنعاني هناك بكل تأكيد".

وعاد زيدان مرة خرى للإشادة بمهاجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى أتلتيكو مدريد، وقال: "إنه فريد، من المهم أن يخلد للراحة وهو يعرف هذا، الأمر يتعلق بتراكم إجهاد السنوات الماضية أيضا، إنه ذكي ويعرف أنه عليه أن يخلد للراحة من وقت لأخر".