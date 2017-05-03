سيميوني لا يشعر بالانزعاج عقب خسارة أتليتكو

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد إنه يشعر بهدوء كبير وغير منزعج رغم سقوط فريقه بثلاثية نظيفة أمام جاره ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال سيميوني أشعر بهدوء كبير لم أشعر به من قبل، الآن علينا أن نحاول تحقيق المستحيل ولكننا دائما نقول في أتلتيكو مدريد أن كل شيء ممكن.



ولم يرغب سيميوني في التحدث كثيرا عقب الصدمة الكبيرة التي تلقاها فريقه، إلا إنه في الوقت نفسه ألمح إلى إمكانية حدوث شيء أقرب إلى المستحيل في مباراة العودة بمعادلة النتيجة السلبية التي حققها أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب.



وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلا:"كرة القدم شيء رائع لأن هناك أشياء غير متوقعة تحدث فيها، ما زلت مقتنعا أننا نملك فرصا، علينا أن ننسى هذا اللقاء، كرة القدم معقدة للغاية وسنلعب حتى نستنفد كل حظوظنا.



ويرى سيميوني أن طرفي المواجهة اقتسما السيطرة على الشوط الأول، مشيرا إلى أن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف قبل أن يزيد حصيلة الأهداف في الشوط الثاني بفضل انطلاقاته في المساحات الواسعة.



وأكد سيميوني أن فريقه لم يخلق فرصا للتهديف في النصف الثاني من المباراة.



واختتم قائلا: المنافس كان أفضل ويجب أن نهنئه قبل أي شيء، علينا أن نخلد للراحة ثم بعد ذلك سنسعى إلى استغلال جميع الاحتمالات القليلة المتاحة لنا.