ليفربول يطلق اسم دالغليش على جزء من مدرجات ملعبه

سيطلق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اسم لاعبه السابق كيني دالغليش على قطاع من مدرجات استاد انفيلد تقديرا لاسهاماته لاعبا ومدربا في النادي.



وذكر النادي أنه سيغير اسم قطاع مدرجات المئوية في وقت لاحق هذا العام، في موعد لم يتحدد بعد، تكريما للاسكتلندي البالغ عمره 66 عاما في احتفال النادي بعيد تأسيسه 125.



وقال جون دابليو هنري المالك الرئيسي للنادي في بيان عبر موقعه على الانترنت: انها شهادة بحق تاريخ ليفربول وتأكيد على أننا لا نفتقر لرموز عظيمة يمكن اطلاق اسمائهم بسهولة على قطاع من مدرجات استاد انفيلد، ولكن كيني دالغليش شخص له أهمية كبيرة في صناعة هذا النادي لذا فإنه لزام علينا بصورة ما أن نكرم ذلك بما يليق بالرجل الفريد في تاريخ النادي إذ بلغ القمة لاعبا وحقق نجاحا كبيرا في التدريب.





وانضم دالغليش إلى ليفربول قادما من سيلتيك في 1977 وشارك في 515 مباراة وسجل 172 هدفا. كما تولى تدريب الفريق مرتين وفاز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات والكأس الأوروبية ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس رابطة الأندية الإنجليزية خمس مرات وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة خلال مسيرته مع ليفربول.



ولعب دورا مجتمعيا قياديا في أعقاب كارثة هيلزبره 1989 إذ حضر الجنائز والتقى بأهالي الضحايا بعد مقتل 96 من مشجعيليفربول جراء التدافع بسبب خطأ تنظيمي في استاد هيلزبره في شيفيلد بشمال انجلترا خلال مباراة بين نوتنجهام فورست ونادي ليفربول في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.