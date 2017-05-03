مينيوليه: ليفربول متعطش للمشاركة في دوري الأبطال

دعا سيمون مينيوليه حارس ليفربول لاعبي الفريق إلى المحافظة على تركيزهم وتحقيق نتائج ايجابية في آخر ثلاث مباريات متبقية له بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل الصراع الدائر لحجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وبفوزه 1-صفر على واتفورد أصبح ليفربول في المركز الثالث بفارق ثلاث وأربع نقاط عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب. ولكن يتبقى لثنائي مانشستر مباراة مؤجلة.



وحذر مينيوليه من التراخي بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري. ,قال حارس منتخب بلجيكا: يجب أن نواصل التقدم. نمر بفترة جيدة لكن من الوارد أن تتغير الأوضاع لذا يجب أن نتحلى بالتركيز وأن نواصل تحقيق نتائج جيدة، فالفريق متعطش للعب في دوري الأبطال لكن لم نضمن التأهل بعد ونحتاج لبذل الكثير من الجهد.



وخسر ليفربول خمس مرات من إجمالي ست هزائم هذا الموسم أمام فرق بعيدة عن المراكز الستة الأولى. وسيستضيف ساوثامبتون تاسع الترتيب ثم يحل ضيفا على وست هام يونايتد صاحب المركز 15 ويختتم الموسم بمواجهة ميدلزبره المهدد بالهبوط.



وتابع مينيوليه: أعتقد أننا لعبنا الكثير من المباريات بشكل جيد لكن أحيانا يجب أن نتعلم كيفية اللعب أمام هذا النوع من الفرق. تتبقى لنا ثلاث مباريات ويجب أن نحتفظ بالتوازن لنخرج بأفضل نتائج.