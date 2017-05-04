الأرجنتيني هيغواين يقرب يوفنتوس من نهائي "الأبطال"

وضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل غونزالو هيغواين هدفين في الفوز 2-صفر على مضيفه موناكو في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.



وبات يكفي يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام بملعبه يوم الثلاثاء المقبل، لبلوغ النهائي الثاني له في المسابقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.



في المقابل، أصبح يتعين على موناكو، الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، الفوز بثلاثية نظيفة، أو بفارق هدفين، شريطة نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل، لبلوغ النهائي الأول له في البطولة منذ 13 عاما، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى عدم اهتزاز شباك يوفنتوس سوى بهدفين طوال مسيرته في دوري الأبطال حتى الآن.



وتقمص هيغواين دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 29 و59 من صناعة الظهير الأيمن البرازيلي المتألق داني ألفيش.

وأخفق موناكو في تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي للمباراة في ظل التمركز الجيد لمدافعي الضيوف، بالإضافة لتألق حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي احتفل بخوضه 100 مباراة في مسيرته الحافلة بدوري الأبطال، ليبتعد بصدارة لاعبي يوفنتوس الأكثر مشاركة في البطولة.



ويلتقي الفائز في تلك المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام في الثالث من يونيو القادم بالعاصمة الويلزية كارديف، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد (حامل اللقب) وجاره أتلتيكو مدريد.



وتبدو حظوظ الريال هي الأوفر في حجز بطاقة التأهل للنهائي، لاسيما عقب فوزه الكبير 3 - صفر في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.