الهولندي كومان: أحلم بتدريب برشلونة

اعترف الهولندي رونالدو كومان، مدرب فريق إيفرتون الانجليزي، اليوم الخميس بأنه يحلم بتدريب فريق برشلونة الإسباني يوما ما، ولكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بعقده مع فريقه الحالي.

وكان كومان قد صرح لوسيلة إعلام إسبانية بأنه يحلم بتدريب الفريق الكتالوني في مرحلة ما من مسيرته التدريبية، ولكنه أكد في مؤتمر صحافي عقده اليوم التزامه بمستقبله مع إيفرتون.

وقال كومان: "لا يوجد هناك فرصة لمغادرة إيفرتون قبل نهاية عقدي".

وربطت تقارير إخبارية كومان، الذي يتمتع بشعبية جارفة لدى جماهير برشلونة منذ أن كان لاعبا في صفوفه، بخلافة لويس إنريكي في تدريب الفريق هذا الصيف.

وأوضح المدرب الهولندي: "لا أرى نفسي المدرب القادم لبرشلونة".

وتابع: "لقد ذكرت أكثر من مرة إنه طموح إنساني – بالنسبة للاعبين والمدربين. هذا لن يغير موقفي أو تعاقدي مع إيفرتون. إنني سعيد حقا، وأتطلع لمواصلة مسيرتي معه في الموسم المقبل".