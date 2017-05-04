بوفون.. ظهور رائع في المباراة الـ100 بدوري الأبطال

احتفل جيانلويجي بوفون بمباراته 100 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع يوفنتوس بطريقة معتادة، أمس الأربعاء، فتصدى بروعة لسلسلة من الفرص في الفوز 2-صفر في موناكو في ذهاب الدور قبل النهائي.

ومن أجل الإعراب عن التقدير للحارس البالغ عمره 39 عاما، الذي لعب ليوفنتوس لما يزيد عن 16 عاما، نشر ناديه فيديو على تويتر قبل المباراة يضم عددا من أروع لحظاته في المسابقة رفيعة المستوى.

ويستطيع يوفنتوس الآن أن يزيد من حجم الفيديو بلقطات بوفون أمام موناكو حيث حرم بشكل متكرر مهاجمي فريق الإمارة من التسجيل ومن ضمنهم المهاجم الشاب كيليان مبابي.

وقال مبابي (18 عاما) الذي سجل 18 هدفا في اخر 18 مباراة رسمية بما في ذلك ثلاثة أهداف في الفوز 6-3 في النتيجة الاجمالية على بروسيا دورتموند في دور الثمانية "أتيحت ليوفنتوس فرصتان وسجل هدفين.. سنحت لنا العديد من الفرص ولم نسجل وهذا يوضح كل شيء".

والحفاظ على شباك نظيفة أمام موناكو، الذي سجل 146 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، مهمة ليست سهلة وتطلبت حارسا عملاقا.

وأثبت بوفون، الذي استقبل هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم ويحافظ على نظافة شباكه منذ أكثر من 600 دقيقة، مرة أخرى أنه هذا الحارس الكبير خاصة عندما أبعد ضربة رأس فالير جيرمان في اللحظات الأخيرة.

لكنه كان حذرا في عدم المبالغة في الحماس كثيرا.

وأبلغ بوفون بي.إن سبورتس "تعاملنا مع المباراة بالطريقة المناسبة وفعلنا ما يجب علينا أن نفعله".

وأضاف: "لدينا أفضلية لكننا نعرف أيضا أن موناكو يمتلك لاعبين ممتازين بوسعهم التسجيل خارج ملعبهم. الأمر لم يحسم بعد".

وحصد بوفون، الذي يعد على نطاق واسع أفضل حارس مرمى في جيله، العديد من الألقاب خلال مسيرته الباهرة ففاز بدوري الدرجة الأولى الايطالي ست مرات مع يوفنتوس إضافة لكأس العالم مع منتخب ايطاليا في 2006.

لكنه لم يفز من قبل بدوري الأبطال وخسر مرتين مع يوفنتوس في النهائي في 2003 و2015.

ويبدو ثالث نهائي قريبا للغاية وربما ينشر يوفنتوس قريبا فيديو آخر يتضمن المزيد من الألعاب البهلوانية من حارسه المخضرم.