ريال مدريد يعلن نهاية موسم مدافعه كارفخال

أعلن ريال مدريد أن ظهيره الأيمن داني كارفخال يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في أوتار الركبة لقدمه اليمنى بعدما تعرض إلى الإصابة خلال فوز فريقه على غريمه أتليتكو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسيغيب كارفخال عن مباراة العودة التي ستقام يوم الأربعاء القادم، غير أنه يتعين على الريال تأهيله في الوقت المناسب، قبل المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي ستقام في الثالث من يونيو المقبل بالعاصمة الويلزية كارديف، حال تأهل الفريق لها.



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعاني فيها كارفخال من الإصابة جراء مشاركته في ديربي مدريد، حيث غاب العام الماضي عن المشاركة مع منتخب أسبانيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي أقيمت بفرنسا بسبب الإصابة أيضا أمام أتلتيكو.



ويحل الريال ضيفا على غرناطة في المرحلة المقبلة بالدوري الإسباني يوم السبت القادم، قبل يستضيف أشبيلية في المرحلة التالية، ثم يخرج لملاقاة سيلتا فيغو في مباراة مؤجلة وملقا في المرحلة الأخيرة للبطولة المحلية.