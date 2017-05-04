فينغر: نحتاج إلى الظهور بشكل مختلف

أكد أرسين فينغر مدرب أرسنال، أن فريقه بحاجة للظهور بأفضل أداء ممكن حتى في حال اعتماد مانشستر يونايتد على تشكيلة أضعف عندما يتواجهان في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.



ويحتاج الفريقان للانتصار في ظل سعيهما للتأهل‭ ‬لدوري أبطال أوروبا إذ يواجه أرسنال خطر الابتعاد عن المربع الذهبي لأول مرة منذ 20 عاما.



وألمح جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأنه يعطي الأولوية للدوري الأوروبي حيث يتطلع للتتويج باللقب والتأهل مباشرة لدوري الأبطال لكن فينغر لا يعتقد أن هذا سيعطي الكلمة العليا لأرسنال.



وقال فينغر في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "سنفكر في أنفسنا فقط ولن ننظر لتشكيلة أضعف لمانشستر يونايتد".



وأضاف: "نعرف أنهم يمتلكون فريقا رائعا لكن الفوز لن يتحقق إلا بعد أداء نموذجي".



وفاز أرسنال 7 مرات في آخر 16 مباراة بجميع المسابقات مما يزيد الضغط على النادي لاستبدال فينغر الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.



وسبق لفينغر (67 عاما) أن قال إنه سيحسم مستقبله في مارس أو أبريل نيسان لكن المدرب الفرنسي قال اليوم: "نحن الآن في مايو وهذا يعني أنني أخطأت".