كيليني: لعبنا أمام شبان رائعين

أشاد جيورجيو كيليني، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بفوز فريقه الثمين 2 - صفر على مضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مقدما التحية للاعبي موناكو.

وقال كيليني، في تصريحات صحافية عقبت المباراة: "لعبنا أمام مجموعة من اللاعبين الرائعين مثل رادميل فالكاو وكيليان مبابي وبرناردو سيلفا، كانت لديهم بعض الفرص للتسجيل، ولكننا كنا رائعين وتصدينا لهم ببراعة".

وأوضح المدافع الإيطالي المحنك: "كنت أؤدي دوري كما ينبغي، وللمرة الأولى ألعب أمام مبابي. إنه لاعب رائع، وشاهدته في مباراة موناكو مع مانشستر سيتي الانجليزي (في دور الستة عشر)، لقد سجل أهدافا رائعة هذا العام، ومن الممكن أن ينتقل إلى فريق آخر في الموسم المقبل".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها موناكو للدور قبل النهائي منذ عام 2004.