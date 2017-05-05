إيفرتون يبقي كولمان في صفوفه حتى 2022

مدد المدافع الإيرلندي شيموس كولمان تعاقده مع ناديه إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي لمدة خمسة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.



ويتعافى كولمان (28 عاما) من إصابة غاب بسببها طويلا عن الملاعب إذ أصيب بكسر مضاعف في الساق بينما كان يعلب لمنتخب إيرلندا في مباراة أمام ويلز ضمن تصفيات كأس العالم في مارس/آذار الماضي.



وقال كولمان عبر موقع إيفرتون الرسمي على الإنترنت: "أنا سعيد بالتوقيع على هذا العقد.. لقد وسبق واتفقنا على كل شيء وكان من المفترض أن أوقع العقد الجديد بعد العطلة الدولية لكني لسوء الحظ تعرضت للإصابة".



وأضاف كولمان: "رئيس النادي (بيل كينرايت) بعث برسالة إلي ليلة تعرضي للإصابة قائلا.. لا تقلق على هذا الأمر لأن العقد سيكون في انتظارك عندما تعود".



وأردف كولمان: "أود أن أثبت جدارتي عندما أعود للتشكيلة حتى أثبت للنادي أنه كان على حق عندما منحني هذا العقد طويل الأمد".



وشارك كولمان في 247 مباراة مع إيفرتون خلال ثمانية أعوام وأحرز 24 هدفا.