فيفا يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة رفع عقوبة الإيقاف المفروضة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والتي كانت قد فرضت عليه بتهمة توجيه إهانة لفظية لأحد الحكام.

وذكر الفيفا في بيان: "لجنة الاستئناف نحت جانبا قرار اللجنة التأديبية للفيفا، الذي اتخذته بداعي توجيه (ميسي) كلمات مهينة لحكم مساعد".

وأضاف: "ورغم حقيقة أن لجنة الاستئناف بالفيفا اعتبرت سلوك ميسي مخزيا، فقد خلصت اللجنة إلى أن الأدلة المتاحة لا ترتقي الى المعايير المطلوبة".

وكان ميسي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة في أربع مباريات دولية، إلى جانب تغريمه عشرة ألاف فرنك سويسري (10 آلاف و160 دولارا) بداعي توجيه إساءة لفظية للحكم خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي في مارس الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .

ونفذ ميسي الإيقاف لمباراة واحدة، حيث غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في مواجهة نظيره البوليفي في إبريل الماضي ضمن التصفيات.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته المقبلة بتصفيات أميركا الجنوبية في 31 أغسطس المقبل حيث يلتقي نظيره الأوروغوياني.