كونتي: سعيد.. وأنتظر التتويج

يشعر انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، بالرضا عن موسمه الأول في الدوري الإنجليزي في استاد ستامفورد بريدج ويرغب في إنهائه بصورة "رائعة" من خلال التتويج باللقب.

ويتصدر تشيلسي الترتيب حاليا بفارق 4 نقاط أمام توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني قبل 4 مباريات على النهاية، وسيواجه أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 27 مايو أيضا.

وأبلغ كونتي محطة سكاي سبورتس "في هذه المرحلة من الموسم من الصعب تدارك الأخطاء. من المهم أن نضع ذلك نصب أعيننا وأن نحافظ على تركيزنا".

وقال: "إنها المرة الأولى التي أدرب فيها خارج بلدي، وأنا راض عن تأثيري في هذه المسابقة".

وأضاف: "ولكنني أريد أن أكون البطل في نهاية المسابقة مع النادي والجماهير. هذا أمر مهم للغاية ليكون موسما رائعا".

ويستضيف تشيلسي منافسه ميدلسبره صاحب المركز 19 يوم الاثنين المقبل، قبل أن يحل ضيفا على وست روميتش البيون ثامن الترتيب في 12 من الشهر الجاري.