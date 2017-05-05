5 مواجهات لا تنسى بين أرسنال ويونايتد

يلعب أرسنال ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد في مباراة حاسمة سيسعى كل طرف من خلالها للحفاظ على فرصته في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي.



وفيما يلي أبرز خمس مواجهات لا تنسى بين الفريقين.



* أكتوبر 1990

يونايتد 0 ارسنال 1



ربما يبدأ تاريخ العداء بين الفريقين مع هذه المباراة في اولد ترافورد عندما لم توارت النتيجة كثيرا بعد مشاجرة كبيرة أدت إلى قرار الاتحاد الانجليزي بخصم نقاط من الفريقين.



ارسنال الذي توج بلقب الدوري بعد ذلك سجل الهدف الوحيد لكن هدف اندريه ليمبار لم يتذكره أحدا بعد تورط كل اللاعبين باستثناء لاعب واحد في مشاجرة في الشوط الثاني.





* سبتمبر 2003

يونايتد 0 ارسنال 0



حجز فريق ارسنال "الذي لا يقهر" بقيادة مدربه ارسين فينجر مكانه في كتب التاريخ عندما أنهى موسم 2003-2004 بلا هزيمة لكن هذه المسيرة كان من المفترض أن تتوقف في بداية سبتمبر.



سدد رود فان نيستلروي مهاجم يونايتد كرة من ركلة جزاء لترتد من العارضة وأحاط به خمسة لاعبين من ارسنال وبدا اللاعب الهولندي قلقا على ول سلامته مع إطلاق صفارة النهاية.



أكتوبر 2004: الدوري الممتاز

يونايتد 2 ارسنال 0



ربما من المفارقة أن تتوقف سلسلة بلا هزيمة في 49 مباراة لارسنال على يد يونايتد في اولد ترافورد بعد ركلة جزاء من فان نيستلروي وهدف في الوقت الضائع من وين روني.



فقد ارسنال هدوءه في أجواء صعبة وفقد الجميع السيطرة في الفريقين خلال أحداث داخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس.



بينما ما زالت التفاصيل الدقيقة غير مؤكدة فإنه يقال إن مشاجرة نشبت بين الفريقين وتلقى اليكس فيرجسون مدرب يونايتد ضربة في وجهه بقطعة بيتزا.



ويتذكر اشلي كول لاعب ارسنال السابق الواقعة قائلا "قطعة البيتزا الطائرة مرت من فوق رأسي إلى وجه فيرجسون مباشرة. الصوت كان مدويا وتوقف العراك والصياح وكل شيء".





* فبراير الدوري الممتاز

أرسنال 2 يونايتد 4



بعد واقعة فيرجسون استؤنف الحديث عن المواجهة الثانية في الموسم بين الفريقين.



هذه المرة وصل الغضب إلى أعلى درجة قبل المباراة عندما وقعت مشادة بين روي كين قائد يونايتد وباتريك فييرا قائد ارسنال وتدخل الحكم جراهام بول.



ومنح فييرا التقدم لارسنال لكن رايان جيجز أدرك التعادل ليونايتد قبل أن يعيد دينيس بيركامب التقدم لصاحب الأرض.



أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليونايتد في الشوط الثاني وطرد ميكيل سيلفستر من الفريق الزائر لكن جون اوشي أحرز الهدف الرابع.



* أغسطس 2011: الدوري الممتاز

يونايتد 8 ارسنال 2



مباريات الفريقين تحت قيادة فيرجسون وفينجر كانت متقاربة وصعبة ورائعة لكن المواجهة في بداية موسم 2011-2012 كانت أسوأ هزيمة لارسنال في تاريخه منذ 1927.



قدم يونايتد أداء هجوميا هائلا حيث أحرز روني ثلاثة أهداف وأضاف اشلي يانج هدفين كما هز داني ويلبيك وناني وبارك جي سونج الشباك أيضا.



توج مانشستر سيتي باللقب بعد نهاية درامية في أخر مباراة في الموسم.