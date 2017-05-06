أتليتكو يتجاوز إيبار ويقترب من التأهل المباشر إلى "الأبطال"

ات أتلتيكو مدريد على بعد خطوة واحدة من التأهل المباشر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه إيبار 1 - صفر في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل ساؤول نيغويز هدف المباراة الوحيد ليهدي أتلتيكو ثلاث نقاط رفع بها رصيده في المركز الثالث إلى 74 نقطة ، بينما تجمد رصيد إيبار عند 54 نقطة في المركز الثامن.



وعلى ملعب "فيسنتي كالديرون" بالعاصمة مدريد ، ظل التعادل السلبي قائما بين أتلتيكو وضيفه إيبار طوال 68 دقيقة ثم نجح ساؤول في هز شباك الضيوف بهدف المباراة الوحيد ، حيث انطلق دييجو جودين من الناحية اليسرى ومرر عرضية لم يعترضها زميله فيرناندو توريس لتصل إلى ساؤول عند حدود منطقة الجزاء ليسددها بقوة دون تردد إلى داخل الشباك.



وبذلك اقترب أتلتيكو مدريد بشكل كبير من حسم التأهل المباشر لدوري الأبطال في الموسم المقبل حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه أشبيلية صاحب المركز الرابع ، وذلك قبل مرحلتين من النهاية.



ويتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالدوري مباشرة إلى دوري الأبطال بينما يخوض صاحب المركز الرابع الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات للبطولة الأوروبية.