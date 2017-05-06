دورتموند يخطف "الثالث" وبايرن يوقع على هبوط دارمشتاد

اقتنص بوروسيا دورتموند المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه هوفنهايم 2 -1 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من البوندسليجا، بينما هبط فريق دارمشتاد رسميا لدوري الدرجة الثانية بعد هزيمته أمام مضيفه بايرن ميونخ بهدف.



وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك سجل ماركو ريوس هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة الرابعة بمساعدة زميله غونزالو كاسترو. واهدر المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة 14 ولكنه عاد وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 82.



وتكفل المهاجم الكرواتي اندري كراماريتش بتسجيل الهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.



ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث لينعش آماله في التأهل المباشر إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا فيما تراجع هوفنهايم إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.



وانتهت مغامرة دارمشتاد بعد موسمين فقط في البوندسليجا وهبط رسميا اليوم لدوري الدرجة الثانية، بعدما سجل خوان بيرنات هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة 18.



ورفع بايرن رصيده إلى 76 نقطة بعدما حسم لقب البوندسليجا رسميا للمرة الخامسة على التوالي. وعلى الجانب الأخر ظل دارمشتاد في المركز الثامن عشر الأخير برصيد 24 نقطة ليهبط رسميا قبل جولتين من نهاية الموسم.