شمايكل: ليستر سيعود إلى أبطال أوروبا قريباً

استمتع كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي باللعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم ولا يعتقد أنه مضطر للرحيل عن النادي لتكرار ذلك.



وبلغ ليستر دور الثمانية في دوري الأبطال في أول مشاركة له بالبطولة لكن موسما محليا مخيبا للآمال سيحرمه من اللعب في أوروبا الموسم المقبل.



ويعتقد شمايكل أن ليستر يمكنه العودة للعب بجوار نخبة الأندية الأوروبية خلال السنوات المقبلة لكنه يركز حاليا على انهاء الموسم في مركز متقدم.



وقال الحارس الدنمركي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ليالي دوري الأبطال استثنائية. هناك شيء ما يتعلق بهذه الليالي والسفر إلى مدن مختلفة.. هذا جعلها بطولة فريدة، وكنت أتمنى حدوث ذلك في وقت مبكر من مسيرتي. هذه التجربة أقدرها بشدة وأريد تكرارها. لا يزال هناك امكانية للوصول للمركز الثامن مع المباريات المتبقية قبل نهاية الموسم وهدفنا الوصول لهذه المركز.



وانتفض ليستر، الذي كان قريبا من مراكز الهبوط في وقت سابق من هذا الموسم، ليصل للمركز 11 في الترتيب مع تولي كريغ شكسبير المسؤولية بدلا من كلاوديو رانييري في فبراير.



ويعتقد شمايكل أن اللاعبين خذلوا مدربهم السابق وأن التحول الذي تحقق بالفوز في ست من اخر تسع مباريات في الدوري يرجع بالأساس لارتفاع الروح المعنوية.



وتابع: من الصعب دائما رؤية ذلك. لسوء الحظ المدرب يتحمل المسؤولية لأنه من الصعب التخلص من اللاعبين. كريغ موجود مع الفريق منذ فترة طويلة للغاية... لم يغير الكثير في الواقع فالأمر يتعلق بعودة الروح.