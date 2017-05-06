عناصر "MSN" يتناوبون على هز شباك فياريال

عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري بعدما حقق انتصارا كبيرا بملعبه وتغلب على ضيفه فياريال 4 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتشارك عناصر القوة الهجومية الضاربة لبرشلونة في لعب دور البطولة في الفوز ، حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وأحرز كل من البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز هدفا للفريق في شباك فياريال.



وعلى ملعب "كامب نو" ، افتتح نيمار التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21 ثم أدرك سيدريك باكامبو التعادل لفياريال في الدقيقة 32 ، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 45 .



وفي الشوط الثاني ، عزز سواريز تقدم برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 69 قبل أن يختتم ميسي التسجيل بالهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.



ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على غرناطة في وقت لاحق ، علما بأن الريال تتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما تجمد رصيد فياريال عند 63 نقطة في المركز الخامس.



كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف بقميص برشلونة في كل المسابقات هذا الموسم إلى 51 هدفا.