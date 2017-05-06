فريق كريستيانو رونالدو السابق يهبط إلى الدرجة الثانية

هبط ناسيونال ماديرا رسميا من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم عقب تعادله مع مضيفه بوافيستا 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.



ورغم أن ماديرا، فريق كريستيانو رونالدو السابق، رفع رصيده إلى 21 نقطة لكنه احتفظ بالمركز الثامن عشر الأخير ليتأكد هبوطه رسميا حيث اتسع الفارق بينه وبين موريرينسي صاحب المركز السادس عشر، آخر المراكز التي تبقي بصاحبها في الدوري، إلى ثماني نقاط مع تبقي جولتين فقط في الدوري، وفي المقابل رفع بوافيستا رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم ماديرا بهدف سجله ديان ميزجا في الدقيقة 28 وتعادل بوافيستا بهدف سجله لوري ميدييروس في الدقيقة 35 ثم عاد ماديرا وتقدم بهدف ثان سجله حمزاوي عكاشة في الدقيقة 42 ولكن فابيو اسبينيو أدرك التعادل لبوافيستا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.