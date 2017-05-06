لاعبو سيتي يستعرضون في شباك كريستال بالاس

عزز مانشستر سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الساحق 5 -صفر على كريستال بالاس يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين متتاليين ولقن ضيفه درسا قاسيا بهذا الفوز الكبير وإن أهدر لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا فرصة لتسجيل عدد أكبر كثيرا من الأهداف.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة ليستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه مكتفيا بهدف نظيف سجله الأسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثانية (وبالتحديد بعد دقيقة 12 ثانية فقط) ليكون الأسرع لمانشستر سيتي في الدوري منذ هدف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مرمى نيوكاسل خلال فبراير 2015 .



وفي الشوط الثاني ، ترجم مانشستر سيتي تفوقه التام إلى أربعة أهداف أخرى أحرزها البلجيكيان فينسنت كومباني وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلنغ والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقائق 49 و59 و82 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب.