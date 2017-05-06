ليستر يضمن البقاء بثلاثية في مرمى واتفورد

أكد ليستر سيتي بقاءه في دوري الدرجة الممتاز بالدوري الإنجليزي بعد فوزه الثمين 3 - صفر على واتفورد في مباراة جمعتهما في الجولة 36 والتي شهدت أيضا فوز سندرلاند على مضيفه هال سيتي 2 - صفر وتعادل بورنموث مع ستوك سيتي 2 - 2 وبيرنلي مع ويست بروميتش ألبيون بنفس النتيجة.



ورفع ليستر رصيده إلى 43 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع مؤقتا موسعا الفارق إلى تسع نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الثامن عشر بعد هزيمة هال سيتي أمام ضيفه سندرلاند .



وضمن ليستر بهذا الفوز البقاء في دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل في ظل عدم إمكانية احتلاله أي من المراكز الثلاثة الأخيرة في المسابقة بنهاية الموسم الحالي.



وأنهى ليستر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ويلفريد نديدي في الدقيقة 38 .



وفي الشوط الثاني، أضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 58 ثم سجل مارك ألبرايتون الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليؤكد بقاء الفريق ويظل واتفورد في مرمى الخطر حيث يظل مهددا بالهبوط بعد تجمد رصيده عند 40 نقطة.



وحقق سندرلاند فوزا معنويا على مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين علما بأنه أول فوز لسندرلاند منذ فترة طويلة. وكان سندرلاند هبط رسميا قبل مباريات هذه المرحلة.