محاولات إعادة سيميوني إلى إنتر تبدأها عارضة أزياء

بدأت عارضة أزياء محاولات إنتر ميلان الإيطالي إعادة دييغو سيميوني لاعبه السابق ومدرب أتلتيكو مدريد الحالي إلى ميلان كمدرب، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع نادي العاصمة الإسبانية.

ولعب سيميوني مع إنتر لمدة موسمين بين عامي 1997 و1999 وحقق معه بطولة كأس الكؤوس الأوروبية (الدوري الأوروبي حالياً) ويتولى تدريب أتلتيكو مدريد حالياً، وقاده إلى 5 بطولات مختلفة بين الدوري وكأس الملك والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني والأوروبي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2016.

ونشرت عارضة الأزياء أبريل سمرز مقطعاً مصوراً عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" طلبت من سيموني العودة إلى إنتر ميلان كمدرب، وقالت: أريد أن يعود سيميوني إلى إنتر ليكون مدربنا الجديد، سيكون من الرائع حدوث ذلك لأنه مشجع حقيقي لإنتر.

وتعرف عارضة الأزياء الإنجليزية بأنها مشجعة متعصبة لقطب مدينة ميلانو الإيطالية، ودائماً ما تدعم الفريق قبل مبارياته عبر حساباتها الشخصية، ووجهت إدارة إنتر إليها دعوات لحضور مباريات الفريق على أرضه ومنها مباراة ديربي ميلان أمام الغريم إنتر الموسم الماضي.

واشتهرت عارضة الأزياء في أوساط كرة القدم العالمية، عندما شنت هجوماً على مدرب منتخب الأرجنتين السابق لعدم ضم ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان إلى قائمة التانغو.