موناكو يشتري نادياً بلجيكياً للبحث عن مواهب جديدة

أصبح نادي موناكو الفرنسي المساهم الرئيس في نادي سيركل بروج المشارك في دوري الدرجة الثانية البلجيكية، بحسب ما ذكر نادي الإمارة على موقعه الرسمي.

واشار موناكو في بيان: يسر ناديا موناكو وسيركل بروج الاعلان عن الاستحواذ على النادي البلجيكي من قبل نادي موناكو، وهذا المشروع هو جزء من تطوير الرياضة من خلال سياسته للمواهب الشابة.

وأشار البيان: الجمعية العمومية لسيركل بروج صوتت بالإجماع لصالح نيل نادي موناكو حصة الأغلبية مضيفا أن النادي البلجيكي سوف يحتفظ بجميع قيمه وخصائصه.

وتأسس سيركل بروج عام 1899 وأحرز لقب الدوري أعوام 1911 و1927 و1930 والكأس في 1927 و1985.