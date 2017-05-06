مونتاري: أنا ضحية.. كيف أُعامل كمجرم؟

قال سولي مونتاري لاعب وسط بيسكارا الإيطالي إنه شعر بأنه ارتكب جرما عندما حصل على بطاقة صفراء بعدما اشتكى للحكم من الصيحات العنصرية خلال مواجهة كالياري مما عرضه للإيقاف بعد ذلك.



وأضاف اللاعب الغاني، الذي شارك في كأس العالم ثلاث مرات، أنه طلب من الحكم إيقاف المباراة يوم الأحد في الدوري وتنبيه المشجعين لأن الصيحات كانت تصدر من مدرجات كالياري صاحب الأرض، ولكنه حصل على إنذار للاعتراض وخرج من الملعب محتجا ليحصل على بطاقة أخرى مماثلة مما يعني إيقافه لمباراة واحدة بشكل تلقائي. قبل أن تلغى العقوبة يوم الجمعة بعد استئناف.



وقال مونتاري في بيان نشره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: أشعر بأنه أخيرا أنصت لي أحد. كانت الأيام القليلة الماضية صعبة بالنسبة لي وشعرت بالغضب وبالعزلة، عوملت كمجرم. كيف أتعرض للعقاب وأنا ضحية للعنصرية؟



ولم تتخذ اللجنة التأديبية بالدوري الايطالي أي إجراء ضد كالياري لأنها قالت إن مجموعة من عشرة أشخاص تقريبا تورطوا في هذه الهتافات لكنها شددت على أن التصرف مؤسف.



وتابع اللاعب السابق لميلانو وإنترناسيونالي وبورتسموث وسندرلاند واتحاد جدة: أتمنى أن تكون هذه نقطة تحول في إيطاليا وأن يدرك العالم معنى السعي وراء الحقوق. وهذا انتصار مهم يحمل رسالة تؤكد أنه لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام.



وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إنه اندهش من عدم طعن بيسكارا على العقوبة بدلا من لجوء اللاعب لرابطة اللاعبين في إيطاليا.