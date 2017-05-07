ألافيس يهزم بلباو ويحرمه من فرصة التأهل إلى دوري الأبطال

اهدر فريق اتلتيك بيلباو فرصة التقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الاسباني لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر -1 يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.



ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.



وقبل جولتين من نهاية الموسم فقد بيلباو صاحب المركز السادس أي أمل له في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وباتت المنافسة شرسة بينه وبين فياريال صاحب المركز الخامس وريال سوسيداد صاحب المركز السابع على بطاقتي التأهل للدوري الأوروبي.



وتوقف رصيد بيلباو عند 62 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف فياريال صاحب المركز الخامس والذي خسر أمام برشلونة 1 -4 يوم السبت فيما يحل سوسيداد في المركز السابع برصيد 62 نقطة أيضا لكن بفارق الأهداف خلف بيلباو.



ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا فيما يشارك صاحب المركز الرابع في الدور التمهيدي للبطولة بينما يتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.



ويقتسم برشلونة وريال مدريد الصدارة برصيد 84 نقطة لكل منهما لكن الريال يتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يحل اتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 74 نقطة يليه اشبيلية في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.



ورفع ألافيس رصيده إلى 51 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.