باليرمو يتعادل مع كييفو ويودع الدوري الإيطالي

ودع باليرمو رسميا الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم وهبط لدوري الدرجة الثانية بعد تعادله بهدف أمام مضيفه كييفو فيرونا، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم أن باليرمو رفع رصيده إلى 20 نقطة، لكنه ظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 12 نقطة عن المركز السابع عشر آخر المراكز التي تبقي بصاحبها في الدوري، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الدوري.



في المقابل، رفع كييفو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام ساسولو.



وتقدم كييفو بهدف سجله سيرجيو بيليسير في الدقيقة 67 من ركلة جزاء وتعادل ادواردو جولدانيجا في الدقيقة 88.