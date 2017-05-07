تورينو يؤجل حصول يوفنتوس على لقب الدوري

افلت فريق يوفنتوس من هزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره وتعادل بصعوبة شديدة مع ضيفه تورينو 1-1 اليوم السبت في ديربي تورينو ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم



وعلى ملعب يوفنتوس انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تكفل المهاجم الصربي آدم لياييتش بتسجيل هدف التقدم لتورينو في الدقيقة 52، لكنه خسر خدمات لاعبه الغاني أفري أكوا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفي الدقيقة 92 غونزالو هيغوايين سجل هدف التعادل.

وارتفع رصيد يوفنتوس في الصدارة إلى 85 نقطة بفارق ثمان نقاط أمام نابولي الوصيف وعشر نقاط عن روما صاحب المركز الثالث ليتأجل تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، حتى الجولة القادمة .وعلى الجانب الأخر رفع تورينو رصيده إلى 50 نقطة ليبقى في المركز التاسع.