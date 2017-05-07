ساوثهامبتون يوقف ليفربول ويجبره على التعادل السلبي

أهدر جيمس ميلنر ركلة جزاء ليتراجع ليفربول خطوة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تعادله سلبيا مع ضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وعاد فيليب كوتينيو للتشكيلة الأساسية عقب إصابة في قدمه، أجبرته على الخروج من الملعب خلال الفوز 1-صفر على واتفورد يوم الاثنين الماضي بعد 13 دقيقة من البداية، ورغم ذلك عانى الفريق هجوميا أمام دفاع ساوثهامبتون العنيد.



ومنح الحكم روبرت مادلي طوق النجاة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني عندما احتسب ركلة جزاء عقب لمس الكرة يد المدافع جاك ستيفنز داخل المنطقة لكن فريزر فورستر حارس ساوثهامبتون تصدى لتسديدة ميلنر.



وأنقذ فورستر أيضا ضربة رأس من البديل ماركو جرويتش قرب النهاية ليصبح ليفربول في انتظار نتائج الآخرين.



ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض 35 مباراة.