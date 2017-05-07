فالنسيا يضع حداً للنتائج السلبية ويفوز على أوساسونا

وضع فالنسيا حدا لنتائجه الباهتة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 4 - 1 على ضيفه أوساسونا يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.



وارتفع رصيد فالنسيا إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد أوساسونا، الذي هبط رسميا إلى الدرجة الثانية، عند 19 نقطة في قاع الترتيب.



وأحرز إيزيكيل غاراي الهدفين الأول والثاني لفالنسيا في الدقيقتين 22 و45، قبل أن يضيف سيموني زازا ورودريغو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 70 و75 للفريق الأندلسي، فيما تكفل ميخيل أولافيدي بتسجيل هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 90.



وعجز فالنسيا عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، حيث تعادل مع أشبيلية، قبل أن يخسر أمام ملقا وريال سوسييداد وريال مدريد في المراحل الثلاثة السابقة.