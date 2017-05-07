لاعبو سوانزي يتحملون قيمة تذاكر جماهيرهم أمام سندرلاند

قرر لاعبو نادي سوانزي سيتي تحمل جزء من قيمة تذاكر مشجعي الفريق خلال المباراة التي يلتقي فيها سوانزي مع مضيفه سندرلاند يوم السبت المقبل بالدوري الإنجليزي.



واتفق اللاعبون على تحمل قيمة ثلاثة آلاف تذكرة للمشجعين أمام سندرلاند.



وقال بول كليمنت مدرب سوانزي بعد الفوز العصيب على إيفرتون 1-صفر يوم السبت: من المؤسف أننا لم نستطع إحضار كل جماهيرنا.



وأضاف: فكرة تحمل اللاعبون قيمة تذاكر المشجعين اقترحها ليون بريتون، واعتقد أنها فكرة مذهلة.



ويحتل سوانزي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.