ادفوكات يقترب من تدريب المنتخب الهولندي

توصل ديك ادفوكات إلى اتفاق "شفهي" مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم من أجل الإشراف على منتخب بلاده للمرة الثالثة، وذلك بحسب ما نقل عن مدير أعماله الاثنين.



وكشف روي يانسن لوكالة الأنباء الهولندية "إي ان بي" بأن المدرب البالغ من العمر 69 عاما والذي يشرف حاليا على فنربخشه التركي، توصل إلى اتفاق شفهي مع اتحاد بلاده ومن المرجح أن توضع اللمسات الأخيرة (على العقد) خلال الأسبوع الحالي.



ومن جهتها، أكدت صحيفة "الخيمين داخبلاد" أن ادفوكات والاتحاد الهولندي للعبة توصلا بشكل مؤكد إلى اتفاق يقضي بتسلمه مهمة تدريب المنتخب حتى تشرين نوفمبر.ولم يصدر الاتحاد الهولندي أي تأكيد لهذا الخبر.



وسيخلف ادفوكات داني بليند الذي أقاله الاتحاد الهولندي بعد الخسارة أمام بلغاريا صفر-2 في صوفيا ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وتحتل هولندا المركز الرابع في المجموعة الأولى بفارق 6 نقاط عن فرنسا المتصدرة.



ويرتبط ادفوكات بعقد مع ناديه التركي حتى الأول منيونيو المقبل، وعليه بالتالي أن يحصل على اذن من ناديه للإشراف على المنتخب البرتقالي في مباراته الودية مع المغرب في 31 مايو الحالي في حال تم التوقيع في الأيام القليلة المقبلة.



وسبق لادفوكات أن تولى الإشراف على المنتخب الهولندي بين 1992 و1994، ثم بين 2002 و2004.