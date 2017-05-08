الإصابة تعاود السويسري تشاكا

ربما يغيب لاعب وسط أرسنال غرانيت تشاكا عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ساوثهامبتون الأربعاء المقبل بسبب إصابة قديمة في الكاحل.



وكان تشاكا تعرض لإصابة في الكاحل خلال خسارة فريقه أمام جاره اللندني توتنهام هوتسبير في 30 أبريل الماضي، لكن لاعب الوسط السويسري الدولي أحرز الهدف الأول لفريقه أمس الأحد خلال الفوز 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد.



وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال: أصيب في المباراة السابقة وتجددت الإصابة، سنرى حاله ولا أعرف إذا كان سيشارك أمام ساوثهامبتون أم لا.



وكان تشاكا انضم لأرسنال قبل بداية الموسم الحالي وأحرز أربعة أهداف في 41 مشاركة على مستوى كل المنافسات.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن فينغر قوله : لقد تحسن مستواه من البداية وحتى الآن. مستوي أدائه في وسط الملعب في تحسن مستمر وبصورة تدريجية.



وكان أرسنال صاحب المركز السادس هزم ساوثهامبتون 5-1 في كأس إنجلترا يناير الماضي لكنه فاز مرة واحدة فقط في الدوري خلال أخر ست زيارات له لاستاد ساوثهامبتون.