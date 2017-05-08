روما يُذِل ميلان برباعية.. ويستعيد الوصافة من نابولي

استعاد روما وصافة الدوري الإيطالي بفوزه المستحق على ميلان 4 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفرض روما سيطرته على ميلان منذ بداية المباراة حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدين دزيكو في الدقيقتين الثامنة و28.

وفي الشوط الثاني، استطاع ميلان تقليص الفارق بهدف سجله ماريو بازاليتيش في الدقيقة 76 لكن ستيفان شعراوي سجل الهدف الثالث لروما في الدقيقة 78 قبل أن يختتم دانيلي دي روسي أهداف روما في الدقيقة 87 من ركلة جزاء طرد على إثرها غابرييل باليتا لاعب ميلان.



ورفع روما رصيده إلى 78 نقطة واستعاد المركز الثاني من نابولي، الذي احتله أمس السبت، فيما توقف رصيد ميلان رصيده عند 59 نقطة في المركز السادس.