سباليتي ساخراً: إذا حقق توتي أعلى الأصوات.. سيشارك

طفح الكيل بلوشيانو سباليتي مدرب روما بعدما سئم الحديث عن فرانشيسكو توتي (40 عاما) وقال إنه لو كان يعرف أن هذا الموضوع شائك بهذه الدرجة لم يكن ليتولى المنصب.

ويلعب توتي للموسم 25 في النادي الوحيد الذي احترف فيه، وأعلن اعتزاله بنهاية عقده في يونيو المقبل، ولكن سباليتي لم يعتمد عليه هذا الموسم كثيرا، إذ شارك في 15 مباراة بالدوري لعب في واحدة منها أساسيا وخاض الشوط الثاني في

مباراتين أخريين بديلا.

وفي غالبية المباريات الأخرى كان يشارك قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة.

وقال سباليتي في رده على سؤال بشأن عدم إشراك توتي في الفوز 4-1 على ميلان يوم الأحد في الدوري: لو كان بإمكاني العودة بالزمن.. لم أكن سأقبل بتدريب روما، فعندما أشركه في آخر خمس دقائق تقولون إنني أسخر منه وأفتقر للاحترام. لنتفق على ما يجب علي فعله.

وتابع: عندما توليت المسؤولية.. قلت إن التعامل مع تاريخ توتي لا يعنيني.. يجب على التعامل مع قدرات توتي كلاعب، وفي الموسم الماضي.. استغل الفرص وأنهى الموسم بصورة رائعة، ولكنني لا أعرف ما العمل الآن.

وقال: النادي يتابع أداءنا ونحتاج للإبقاء على فرصنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني. أعتذر.. سأكون أكثر حرصا في المرة القادمة.. سنقيم جمعية تعاونية. سنجري تصويتا جماعيا وسيلعب من يحصل على أعلى الأصوات.