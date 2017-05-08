غوارديولا: كومباني مؤثر.. وأرغب بالتعاقد مع مدافع آخر

أثنى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي، على تأثير قائده فينسن كومباني بعد موسمين عانى خلالهما من إصابات ولكنه أقر بأنه يحتاج للتعاقد مع لاعب بديل في قلب الدفاع.

وشارك كومباني أساسياً للمرة الخامسة على التوالي وسجل هدفه الثاني منذ عودته الشهر الماضي في فوز سيتي 5-صفر على كريستال بالاس في الدوري الممتاز السبت الماضي.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين "(خوض فينسن خمس مباريات على التوالي) خطوة كبيرة. تحدثت معه في بداية الموسم.. قلت إننا نحتاج لقطع خطوات صغيرة".

وقال "(المدرب السابق) مانويل بيلغريني أفتقده كثيرا الموسم الماضي ويمكنك أن ترى ذلك. فاز بالكثير من المواجهات الثنائية. (أمام بالاس).. اكتشفنا أنه ربما قادر على اللعب كمهاجم".

وأضاف: "يحدونا الأمل في أن يحافظ على لياقته لفترة أطول الموسم المقبل، يجب أن يكون لدينا بديل في حالة تعرضه للإصابة مجددا".

ويحتل سيتي حاليا المركز الرابع بفارق نقطة ومركز خلف ليفربول وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة.