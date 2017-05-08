كافاني: أريد العودة إلى نابولي

رحب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب أوروغواي بإمكانية العودة لفريقه السابق نابولي الإيطالي عندما ينتهي عقده مع النادي الفرنسي عام 2020.



وقضى كافاني (30 عاماً) ثلاثة أعوام مع نابولي حيث سجل 104 هدفا في 104 مباراة ثم انتقل لسان جيرمان في 2013 وجدد عقده مع الفريق الفرنسي في أبريل الماضي.



وقال كافاني الذي شارك في 91 مباراة مع منتخب أوروغواي إنه قد يدرس فكرة العودة لنابولي، لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا كان قادرا على العطاء.



وأوضح لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" يوم الاثنين: بعد نهاية مسيرتي مع باريس سان جيرمان لا أعرف ما الذي سيحدث ولكن إذا قمت بتغير فريقي فإنني ربما اختار العودة إلى نابولي قبل العودة إلى أوروغواي.



وأضاف: إذا عدت يوما ما إلى نابولي فإنني أود العودة وأنا في حالة جيدة ، ربما ندرس الأمر بعد نهاية عقدي الحالي في 2020.



وختم بالقول: لا أريد أن أعود إلى بلادي وأنا عجوز جدا، أريد أن اعتزل كرة القدم وأنا في صورة جيدة، أتمنى أن أقرر ترك الكرة قبل أن تقرر الكرة تركي.