أليغري محذراً لاعبيه: يوفنتوس لم يحقق شيئا

أكد ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه يعيش حالياً لحظات فارقة ومهمة، ولكنه حذر لاعبيه في الوقت نفسه من التفكير مبكرا في حسم الألقاب، موضحاً أن الفريق لم يفز بشيء بعد.

وطالب أليغري لاعبي يوفنتوس بالنزول إلى أرض الواقع وعدم المغالاة في تقدير ما حققوه حتى الآن في الموسم الجاري.

وقال أليغري: نحن نعيش لحظات جميلة ولكننا لم نفز بشيء حتى الآن، لقد وصلنا فقط إلى نهائي كأس إيطاليا، علينا أن نصل إلى نهائي كارديف (دوري الأبطال)، أيضا ثم بعد ذلك سنفكر في البطولة.

ويلتقي يوفنتوس على ملعبه مساء اليوم الثلاثاء مع ضيفه موناكو في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على ملعب منافسه بهدفين دون رد.

وبالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يتربع نادي السيدة العجوز على صدارة ترتيب أندية الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، حيث لا يفرقه عن حصد اللقب سوى الفوز في مباراة واحدة فقط، كما وصل إلى نهائي كأس إيطاليا، الذي يلتقي فيه مع منافسه لاتسيو.

ورغم فوزه 2 - صفر في مباراة الإياب على موناكو، رفض أليجري التأكيد على تأهل فريقه إلى المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، مشيراً إلى أن الفريق الفرنسي يمتلك أحد أقوى الخطوط الهجومية في القارة الأوروبية.

وأضاف المدرب الإيطالي قائلاً: نرغب في خوض المباراة النهائية، موناكو يملك لاعبين من أصحاب المهارات العالية وسيهاجم بشراسة، علينا أن نتمتع بالقوة وأن نتحلى بالصبر.