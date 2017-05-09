إنفانتينو يدعم الغاني مونتاري بعد حادثة "العنصرية"

المصدر: المنامة - د ب أ

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعمه للاعب الغاني سولي مونتاري، الذي كان قد تلقى عقوبة إثر سلوكه الاحتجاجي على تعرضه لإساءة عنصرية خلال مباراة بالدوري الإيطالي.

وقال إنفانتينو اليوم الثلاثاء خلال تواجده في العاصمة البحرينية المنامة التي تحتضن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونغرس الفيفا): "للأسف، هناك حمقى في كل مكان، ولكن علينا التصدي لهم".

وقال إنفانتينو إنه يعتزم التحدث مع كل من كارلو تافيتشيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومونتاري نفسه، وأضاف إنفانتينو "سنعمل سويا".

وكان مونتاري لاعب فريق بيسكارا قد حصل على إنذارين وطرد خلال مباراة فريقه أمام كالياري، عندما رفض مواصلة اللعب بسبب تعرضه لإساءة عنصرية.

وكان مونتاري قد عوقب في البداية بالإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء، لكن العقوبة رفعت بعدها بقرار الاتحاد الإيطالي.