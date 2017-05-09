تشيلسي يعيد ميدلزبره إلى "الأولى" ويقترب من اللقب

أعاد تشيلسي المتصدر ضيفه ميدلزبره إلى الدرجة الأولى بفوزه عليه 3-صفر الاثنين في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج وامام 41500 متفرج، بدأ الفريق اللندني اللقاء بهجوم ضاغط وحقق فوزه الـ300 في الدوري، لكنه لم يتمكن من زيارة شباك ضيفه إلا بعد محاولات عدة خطرة، وفي الدقيقة 23 بواسطة الاسباني دييغو كوستا الذي سجل هدفه الـ20 في البطولة والـ30 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكان الاسباني فرانسيسك فابريغاس وراء صناعة الهدف فتجاوز حاجز الـ10 تمريرات حاسمة للموسم السادس على التوالي، وتفوق على لاعبي مانشستر يونايتد السابق الويلزي راين غيغز والحالي واين روني اذ نجح كل منهما في تخطي هذا الحاجز خمسة مواسم متتالية.

وعزز الاسباني ماركوس الونسو تقدم اصحاب الارض اثر كرة بينية من مواطنه سيزار ازبيليكويتا (34).

وفي مستهل الشوط الثاني، فاتت على تشلسي فرصة غنية لتعزيز تقدمه بنكهة اسبانية وبلعبة رباعية بدأها بدرو رودريغيز بتمريرة قصيرة الى ازبيليكويتا ومنه الى الونسو الذي سدد كرة انحرفت قليلا عن القائم الايسر ولم تصلها قدم كوستا الذي حاول اعادتها الى الشباك (53)، واخرى من تسديدة لفابريغاس ارتطمت بمدافع ومالت قليلا عن المرمى (56).

وساهم فابريغاس مجددا في صناعة الهدف الثالث بتمرير الكرة الى الصربي نيمانيا ماتيتش الذي استقبلها علىا صدره واسقطها على قدمه اليمنى ومنها الى الشباك من مسافة قريبة (65) مسجلا اول اهدافه في البطولة مع فريق العاصمة والثاني بعد الاول في مسابقة الكأس.

واشرك المدرب الايطالي انطونيو كونتي القائد الرمز لتشلسي جون تيري (36 عاما) ليلعب الدقائق الست الاخيرة بدلا من البرازيلي دافيد لويز.

ورفع تشيلسي الذي يسير بثبات نحو احراز اللقب السادس في مسيرته بعد 1955 و2005 و2006 و2010 و2015، رصيده الى 84 وتقدم بفارق 7 نقاط على مطارده توتنهام، في حين وقف رصيد ميدلزبره التاسع عشر قبل الاخير عند 28 نقطة.