رسميا.. أدفوكات يستلم تدريب المنتخب الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن ديك أدفوكات أصبح رسميا المدير الفني للمنتخب، على أن يبدأ مهامه في يونيو المقبل عقب انتهاء موسمه مع فناربخشه التركي.



ويعاون ادفوكات في مهمته الجديدة اللاعب الهولندي السابق رود خوليت، الذي سيتولى منصب المدرب المساعد.



ويخوض المدرب الهولندي أول مبارياته الرسمية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في التاسع من يونيو المقبل أمام لوكسمبورغ.



وقبل تلك المباراة يقود أدفوكات المنتخب الهولندي في مباراتين وديتين أمام المغرب وساحل العاج.