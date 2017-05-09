زيدان لا يعرف البرازيلي الذي سينضم إلى ريال مدريد

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأنه لا يعرف المهاجم البرازيلي فينيسيوس (16 عاما) الذي أكدت تقارير صحافية الثلاثاء انضمامه قريبا الى النادي الملكي مقابل 40 مليون يورو.

وردا على سؤال عن اللاعب أثناء المؤتمر الصحافي عشية مباراة الإياب مع أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، قال المدرب الفرنسي: من؟ لا أعرفه، ليس على الصعيد الشخصي، حاليا لا أفكر الا بالمباراة (مع أتلتيكو) ولا اريد الاجابة على هذا السؤال انا آسف.

وكانت صحيفة "ماركا" المدريدية أشارت في عدد الثلاثاء الى ان فينيسيوس خضع لفحوص طبية في البرازيل تمهيدا لانجاز انتقاله.

وأضافت ان مهاجم منتخب البرازيل لما دون 17 عاما والذي تأسس في نادي فلامنغو، سينتقل الى النادي الملكي لقاء 40 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للاعب في هذه السن.

وأوضحت أن اللاعب سيبقى في بلاده بعد إنجاز الصفقة، على أن يلتحق بريال في 2018 عندما يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

وفي حال إنجاز هذه الخطوة، ستكون من ضمن سياسة يتبعها النادي الاسباني بضم المواهب الناشئة، كما فعل مع الإسباني ماركو أسنسيو (21 عاما) والنرويجي مارتن أوديغارد (18 عاما).