سيرجيو راموس: لسنا من بيفرلي هيلز..ولا نملك 40 مليوناً

سخر الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد من بعض الأشخاص الذين يتهمون لاعبي فريقه بالتعالي والغرور، مؤكدا أن الفريق يتعامل بقيم التواضع والتضحية.



وقال راموس خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: يبدو لي هنا أننا تربينا جميعا في بيفرلي هيلز، ولدينا حسابات تبدأ من 40 مليون فيما فوق، لا على العكس نحن نتمتع بقيم التضحية والتعامل المهذب، الحملات (العدائية) والتغريدات يجب أن تحترم ولكنها لن تغير شيئا فينا، سنمضي قدما ملتزمين بنفس قيمنا وبنفس تواضعنا وتضحياتنا في الملعب.



وأكد قائد ريال مدريد أن مفتاح فوز فريقه في مباراة أتليتكو مدريد يكمن في وجود رؤية واضحة، وأشار قائلا: يمكن أن يحدث كل شيء في كرة القدم، وعلينا أن نقدم أرواحنا ونحافظ على مستوى تركيزنا في كل دقيقة وأن نثق بأنفسنا، مفتاح الفوز يكمن في الاتحاد والتضحية من أجل الفريق وهذا هو ما نقوم به.



ورفض راموس الرد على الرسائل التي أطلقها لاعبو أتلتيكو مدريد خلال الأيام الأخير، واستطرد قائلا: لن نقحم أنفسنا في أي نوع من أنواع الجدل، سنذهب إلى هناك لنلعب كرة القدم وهذا أفضل شيء نقوم به، لقد حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب ولكننا سنصب تركيزنا على تحقيق الفوز.



واستبعد اللاعب الدولي الإسباني أن تؤثر أجواء ملعب فيسينتي كالديرون، معقل أتلتيكو مدريد، على لاعبي النادي الملكي، وقال: هذه ليست المباراة الأولى لنا في كالديرون، كلما قامت الجماهير بالتشجيع بشكل أكبر كلما زادت الدوافع لدي، كل شخص يرى كرة القدم من وجهة نظر خاصة، لا أعتقد أنه هناك اختلاف كبير بين جماهير أتلتيكو مدريد وجماهير بايرن ميونخ.