فينغر يسأل: ما الفائدة من وجود مدير كرة ؟

قال الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء إنه لا يؤمن بدور مدير الكرة، ولا يرى أي فائدة من وجوده.



ولم يحسم فينغر حتى الآن مستقبله مع أرسنال، وأفادت تقارير إعلامية إن النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يضيف شخصا ما للمساعدة كمدير كرة. ولكن فينغر الذي يتولى تدريب الفريق منذ 1996 قال إنه لا يرى فائدة من هذا.



وقال في مؤتمر صحفي : ماذا يعني هذا؟ هل هذا شخص ما يقف على الطريق ويوجه اللاعبين يمنيا ويسارا؟ لم أفهم من قبل ما معنى هذا، أنا لا أريد أن أتلقى أوامر من منصب أعلى.



وختم : لست مستعدا للحديث عن هذا، أنا المدير الفني لأرسنال وطالما أنا في منصبي سأقرر ماذا يحدث في الجانب الفني